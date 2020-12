Inter-Spezia, Piccoli (Sky): “Fare gol a San Siro è un sogno. Idoli? Vieri ed Ibra”

Lo Spezia torna in Liguria dopo la trasferta di San Siro con 0 punti nelle tasche, ma con un gol a referto. L’ha segnato Roberto Piccoli, punta classe 2001, cresciuto nell’Atalanta ed ora nelle fila di Vincenzo Italiano, alla sua prima rete in Serie A. Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Innanzitutto ringrazio la squadra, il mister. Far gol a San Siro è un sogno, in questo stadio e contro giocatori così forti. Dispiace per la sconfitta ma bisogna lavorare ed andare avanti per un traguardo che per noi è molto importante. Quando ero all’Atalanta, Zapata era il mio maestro. Gli attaccanti forti che lavorano con la squadra e che in area sono micidiali mi sono sempre piaciuti, da Vieri ad Ibrahimovic. Ibra mi stimola molto, è un mostro. Atalanta? Il settore giovanile è uno trai i più importanti d’Europa, perché ti insegna a giocare a calcio in maniera specializzata. Io ho avuto la fortuna di essere stato allenato da ex giocatori come Zanchi e Lorenzi, questo è un fattore in più. L’Atalanta ha un settore giovanile che aiuta sia a livello umano che calcistico“.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi