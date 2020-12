Inter-Spezia, i convocati di Vincenzo Italiano. Niente da fare per Verde, uno squalificato in difesa

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato i convocati in vista della trasferta di domani, che vedrà gli aquilotti scendere in campo allo stadio Giuseppe Meazza contro l’Inter. Non saranno della gara Julian Chabot, squalificato dal giudice sportivo, e Daniele Verde, alle prese con problemi muscolari.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: 12 Krapikas, 77 Rafael, 94 Provedel

Difensori: 5 Marchizza, 7 Sala, 19 Terzi, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 28 Erlic, 34 Ismajli, 69 Vignali

Centrocampisti: 4 Acampora, 6 Mora, 8 Ricci, 10 Agoume, 15 Mastinu, 16 Bartolomei, 24 Estevez, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola

Attaccanti: 11 Gyasi, 17 Farias, 18 Nzola, 80 Agudelo, 91 Piccoli

