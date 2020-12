Candreva-Ranieri, caso rientrato. Parla il d.s. Osti: “Siamo riusciti a ricomporre la frattura”

In casa Sampdoria, nell’ultima settimana, ha fatto discutere la vicenda relativa ad Antonio Candreva, calciatore blucerchiato in prestito dall’Inter. Uno scontro fra il giocatore e Claudio Ranieri, infatti, aveva portato all’esclusione dell’ex nerazzurro nell’ultima uscita con l’Hellas Verona.

Antonio Candreva, Getty Images

La situazione è però rientrata dopo i faccia a faccia delle ultime ore, con Candreva che è finito nella lista dei convocati diramata in vista della gara con il Crotone. Di questo ha parlato prima della partita il direttore sportivo dei blucerchiati Carlo Osti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “La vicenda è lunga, ma l’importante è che tutto si sia risolto per il meglio. Siamo una famiglia e quindi possono capitare delle incomprensioni, l’importante è che tutto sia rientrato. Siamo riusciti a ricomporre la frattura, Ranieri e Candreva hanno parlato con me e tutto è finito per il verso giusto”.