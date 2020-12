Sky – Inter-Spezia, c’è anche Nainggolan: smaltito il problema muscolare. Sensi dal 1′?

Penultimo impegno di campionato per l’Inter di Antonio Conte prima della breve sosta di Natale, che vedrà le squadre tornare in campo già il 3 gennaio. Per i nerazzurri, prima di chiudere l’anno contro l’Hellas Verona, a San Siro arriva lo Spezia di Vincenzo Italiano. Tra ieri ed oggi, in vista del match, le buone notizie per Antonio Conte sono state diverse: Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, la cui assenza sembrava quasi scontata, saranno invece disponibili in virtù del recupero dai loro problemi fisici. E con loro, dopo ormai diverse settimane, ci sarà anche Radja Nainggolan, che ha smaltito il fastidio muscolare e, come riporta Sky, sarà quindi disponibile.

In attesa di scoprire le scelte definitive di Conte per il match, ad ogni modo, la sensazione è che una chance dal primo minuto a centrocampo possa averla Stefano Sensi, in virtù delle ottime sensazioni lasciate dopo gli ingressi a gara in corso contro Cagliari e Napoli.

