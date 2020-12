Jiangsu Suning, sconfitta in finale di FA Cup: Pellè protagonista

Dopo la vittoria per la prima volta nella sua storia della Chinese Super League, lo Jiangsu Suning era atteso da un altro match importante: la finale di FA Cup cinese contro lo Shandong Luneng. Il club della famiglia Zhang era alla ricerca di uno storico “double” che però non è arrivato.

La partita è finita per 2-0 in favore dello Shandong Luneng grazie alle reti di Wang Tong e Graziano Pellè. Proprio l’attaccante italiano – stando alle ultime voci di mercato – potrebbe tornare in Serie A con l’Inter che lo avrebbe messo nel mirino.

