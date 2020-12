Linus sullo Scudetto: “Inter in vetta a fine 2020. Conte? Fa poco per essere simpatico”

Si torna in campo già oggi per la penultima giornata di Serie A del 2020. L’Inter di Antonio Conte ospiterà domani pomeriggio lo Spezia a San Siro e poi – per chiudere l’anno – farà visita all’Hellas Verona. I nerazzurri sono a -1 dal Milan capolista e spera in un sorpasso già domani.

Negli studio di Radio Deejay durante Deejay Football Club è intervenuto sull’argomento Linus: “Chi sarà in vetta a fine 2020? L’Inter. L’altro giorno l’ho detto per prendere in giro Nicola Savino. Questo turno di campionato potrebbe essere quello del sorpasso. Conte fa poco per essere in simpatia agli interisti. E’ più forte di lui. Farà la fine – tra virgolette – di Sacchi, fa fatica a sopportare la pressione di una panchina”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<