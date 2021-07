GdS – Inter, nuovi indizi sullo sponsor: “Sarà americano e impegnato nella tecnologia”

Gli ultimi aggiornamenti sull'azienda che prenderà il posto di Pirelli

In attesa che Europeo e Copa America giungano al termine, nel frattempo tra una settimana esatta l'Inter darà il via ufficialmente alla nuova era con alla guida Simone Inzaghi, grazie al raduno fissato ad Appiano Gentile il prossimo 8 luglio. Una prima parte di preparazione atletica che il club nerazzurro svolgerà alla Pinetina senza chiaramente avere a disposizione i tanti nazionali che fino ad ora sono stati protagonisti in entrambe le competizioni, ma che potrà contare allo stesso tempo sulla presenza dei calciatori che invece avevano chiuso la scorsa stagione dopo l'ultimo match di campionato contro l'Udinese.