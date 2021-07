Mercato – Vecino, Sanchez e Dimarco: quella di Inzaghi sarà un’Inter inclusiva

Alcuni calciatori potranno essere riscoperti dal nuovo allenatore nerazzurro

Ad una settimana dal via ufficiale alla nuova avventura di Simone Inzaghi alla guida dell 'Inter , con il primissimo giorno di ritiro fissato ad Appiano Gentile il prossimo 8 luglio, iniziano a circolare le prime possibili strategie che il neo allenatore potrebbe adottare. In merito alla rosa, ad esempio, il tecnico vorrebbe includere e rivalutare alcuni calciatori poco considerati in passato o addirittura dati sul punto di essere messi sul mercato fino a qualche settimana fa. Tra questi meritano sicuramente attenzione Matias Vecino, Alexis Sanchez e Federico Dimarco.

Per quanto riguarda il centrocampista uruguagio, ad Inzaghi ricorda molto - con le dovute proporzioni - quella fisicità che alla Lazio riusciva a garantirgli in maniera disarmante Milinkovic-Savic e per questo motivo lo vorrebbe trattenere. Il centravanti cileno, come invece ricordato da La Gazzetta dello Sport, già con Antonio Conte veniva considerato un titolare aggiunto di questa Inter e con Simone Inzaghi il suo minutaggio e ruolo all'interno della rosa potrebbe essere ancor più importante. Dopo tanti prestiti ed esperienze fuori dal club in cui è cresciuto, infine, Dimarco grazie al nuovo allenatore potrebbe finalmente coronare il suo sogno di giocare stabilmente a San Siro ed avere finalmente stabilità nella squadra del suo cuore.