GdS – Sanchez vuole restare: per l’Inter è pronto a ridursi l’ingaggio

L'attaccante cileno giocherà un ruolo importante nella nuova formazione di Simone Inzaghi

In attesa di scoprire se riuscirà a recuperare dopo l'infortunio rimediato per giocare il quarto di finale di Copa America tra Cile e Brasile, Alexis Sanchez sa già che prossima stagione vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia dell'Inter. Consapevole delle difficoltà economiche che da diversi mesi sta attraversando il club, il centravanti cileno sa benissimo che i 7 milioni di euro di ingaggio che guadagna grazie ad un contratto in scadenza nel giugno 2023 inizierebbero a gravare fin troppo per le casse del club nerazzurro; per questo motivo avrebbe già comunicato alla società di essere disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di rimanere.