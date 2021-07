Di Marzio – L’Inter vuole bloccare Onana e insiste per averlo a costo zero: le ultime

L'estremo difensore è il principale candidato per raccogliere l'eredità di Handanovic

E' una pista concreta quella che tra un anno potrebbe portare l'Inter ad ingaggiare a costo zero l'estremo difensore André Onana. Talento sbocciato nell'Academy di Samuel Eto'o in Camerun, il portiere classe 1996 è stato portato in Europa dal Barcellona anche se è stato soprattutto l'Ajax a credere successivamente nelle sue qualità. Il club nerazzurro, che tra un anno vorrebbe preparare l'eredità di Samir Handanovic, vorrebbe difatti arrivare a titolo gratuito per la scadenza del suo contratto che lo lega alla società olandese.