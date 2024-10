Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Stella Rossa 4-0. Il tecnico nerazzurro ha commentato la prestazione della sua squadra, che ha ottenuto la prima vittoria in Champions League.

Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “I ragazzi sono stati bravi e hanno fatto una partita seria contro una squadra chiusa che ha fatto una partita prevalentemente difensiva. A parte un paio di volte dove abbiamo preso delle ripartenze e i primi minuti nel secondo tempo, la squadra è stata brava e ha creato. Abbiamo trovato il raddoppio con Arnautovic ed è andato tutto bene. Una vittoria che volevamo per dar seguito all’ottima prova di Manchester e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una buona gara, qualcosa che potevamo fare meglio, ma dobbiamo continuare così. Ho avuto le risposte che volevo dai ragazzi e c’è soddisfazione”.

TAREMI-ARNAUTOVIC – “Ci stanno dando dentro, poi io devo fare scelte di partita in partita, ma meritavamo questa occasione. L’hanno sfruttata molto bene, ma non solo loro, anche tanti altri che hanno giocato meno mi hanno dato risposte importanti”.

INDAGINE – “Indagine in corso? Chiaramente un po’ scuote. Ne ha parlato Marotta nel pre-gara. Noi con la squadra abbiamo lavorato tanto in questi 2 giorni e abbiamo ascoltato poco. Avevamo 2 giorni scarsi e solo ieri abbiamo avuto tutti i giocatori. Ci siamo concentrati, in campo e al video, perché avevamo di fronte una squadra che in campionato aveva fatto 8 vittorie e 1 pareggio e che aveva fatto 2 turni preliminari. Con la condizione erano davanti a noi, ma siamo stati bravissimi”.

TURNOVER – “Turnover? Un allenatore deve fare scelte prima, poi è il risultato che ti dà ragione. Io non devo farmi condizionare da quello che si dice. Io avevo visto che avrebbero fatto una partita di questo tipo e ho messo i giocatori che potevamo aiutarci. Zielinski è uno di quelli che con una squadra bassa ci poteva aiutare con il suo palleggio e la sua tecnica”.

GOL ATTACCANTI – “Le punte di “scorta sono fondamentali. Non so dire un numero preciso di gol che ci servono, ma devono aiutarci tanto durante le partite, sia da subentri che da titolari. Thuram e Lautaro stanno giocando di più e la stagione è lunga. Lautaro ha avuto un problemino, ma anche Taremi e Arnautovic. Sono giocatori che ho voluto e la società mi ha portato. Sono soddisfatto per come lavorano quotidianamente e devono continuare così”.