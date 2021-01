GdS – No alla proroga al pagamento stipendi: l’Inter rispetterà i termini

Nella difficile situazione economica che il calcio mondiale sta vivendo, l’Inter è una delle società che sta soffrendo maggiormente questo periodo. In questo ultimo anno ha visto crollare i propri introiti ed è diventato difficile pagare anche gli stipendi ai giocatori. Recentemente la Figc ha fatto sapere che non concederà ulteriori deroghe per il pagamento degli stipendi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo l’annuncio della Figc, l’Inter ha fatto sapere che rispetterà la scadenza del 16 febbraio per onorare gli obblighi entro i termini previsti. Il tema non è quello sulle mensilità di luglio e agosto, ma sui 12 milioni di novembre e dicembre. I casi possibili sono due: il versamento diretto, soluzione più plausibile, oppure un accordo coi giocatori.

