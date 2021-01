Dalla Germania – L’Inter ha respinto le proposte dell’Hertha per Eriksen e Perisic

A certificare la veridicità delle parole pronunciate dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta in occasione delle ultime uscite pubbliche in tema di calciomercato, dalla Germania hanno riferito di due offerte ricevute dal club nerazzurro e prontamente rispedite al mittente. Stando a quanto ripreso da Sky Sport Deutschland, l’Hertha Berlino si sarebbe mossa nelle ultime ore per avere Ivan Perisic e Christian Eriksen dalla squadra allenata da Antonio Conte.

L’Inter, che con il club tedesco aveva già intrattenuto diversi contatti andati a vuoto la scorsa estate, ha preferito respingere le due proposte. Come sappiamo, dopo aver messo a segno la cessione di Radja Nainggolan ad inizio gennaio, a causa della difficile situazione economica che sta vivendo Suning, la dirigenza ha chiuso a qualsiasi movimento sia in entrata che in uscita. In assenza di liquidità, anche possibili prestiti sono stati dunque bloccati per consentire ad Conte di poter contare su una rosa lunga e già competitiva.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<