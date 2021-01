OCCHI SULL’AVVERSARIO – L’effetto Ibra, il mercato e le statistiche sui rigori: il Milan in cinque punti

È tempo di derby: domani sera, infatti, Inter e Milan saranno di fronte per l’attesissima stracittadina valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre arrivano all’incontro in uno stato di forma non ottimale: i rossoneri, infatti, sono reduci dal tonfo casalingo con l’Atalanta, mentre i nerazzurri hanno fallito l’aggancio pareggiando in casa dell’Udinese. Di seguito la presentazione della squadra di Stefano Pioli in cinque punti.

SCORRI LE SCHEDE!