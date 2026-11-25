Sarà un Meazza in festa questa sera per la sfida tra Inter e Stoccarda, valida per la fase campionato di Champions League. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i presenti sugli spalti supereranno quota 70mila.

Particolarmente numerosa anche la delegazione di tifosi tedeschi: il club tedesco porterà a San Siro una rappresentanza di circa 4.300 supporter, che hanno esaurito tutti i biglietti disponibili nel settore loro riservato al terzo anello blu.

Sul fronte dell’ordine pubblico, non sono stati emanati decreti di sicurezza specifici, ma il livello di attenzione delle forze dell’ordine resta elevato. La rosea ricorda che a gennaio si erano verificati scontri tra tifosi della Roma e dello Stoccarda nelle vie della Capitale.