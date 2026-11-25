La prestazione degli esterni dell’Inter a Bergamo non ha convinto, e il dibattito sulle scelte di fascia torna d’attualità. Secondo la Gazzetta dello Sport, Spence è stato al centro delle critiche dopo una prova opaca, con il confronto con Dumfries che resta impietoso: il paragone con l’olandese è ancora insostenibile, ma la stessa testata ricorda che anche l’esterno olandese impiegò diversi mesi per imporsi, sembrando inizialmente più un atleta polivalente che un calciatore di fascia.

Chivu sembra orientato a confermare la fiducia a Spence, puntando su un possibile rilancio in un contesto internazionale. In alternativa c’è Diouf, il francese acquisito come centrocampista e poi adattato sulla corsia: secondo la Gazzetta, non ha la stessa potenza di Dumfries in progressione, ma quando parte è difficile da contenere e dispone di un piede più creativo.

A sinistra il ballottaggio è aperto tra Dimarco e Carlos Augusto. Nella stagione precedente Dimarco aveva stabilito il record di assist in campionato con 18, ma aveva chiuso a zero in Champions League. In questa annata, il rendimento è calato: due assist in Serie A e uno in Champions. Carlos Augusto viene descritto dalla Gazzetta come un profilo bravissimo nella sintesi tra fase difensiva e offensiva, e potrebbe scavalcarlo nelle gerarchie.