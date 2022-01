Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: tamponi negativi per i sudamericani

Ma Dzeko, Cordaz e Satriano sono risultati positivi ai test dei giorni scorsi

Il rientro dalla sosta invernale è da sempre l'incubo degli allenatori: di mezzo ci sono un periodo di stop agli allenamenti, una condizione fisica che potrebbe essere in parte andata smarrita e la solita razione di richiami atletici da somministrare ai giocatori in vista del girone di ritorno. Da qualche tempo a questa parte, c'è un altro fattore di preoccupazione: i tamponi. Che, in caso di positività di qualche giocatore, equivalgono a giorni di quarantena e di indisponibilità forzata. In casa Inter, già negli scorsi giorni, sono emerse le positività al tampone di Edin Dzeko, Martin Satriano e Alex Cordaz, i quali dovranno quindi stare ai box in attesa di negativizzarsi.