GdS – Gli ottavi di Champions lanciano il progetto Inter. Suning pronta ad accelerare

Si apre un orizzonte luminoso per l'Inter

L'accesso agli ottavi finale di Champions League apre un nuovo mondo di prospettive all'Inter. A partire dal lato economico: il pass per la fase finale vale, per ora, 9,6 milioni di euro più bonus a cui si aggiungerà un parte consistente legata al market pool. Alla fine nelle casse nerazzurre dovrebbero entrare circa 20 milioni di euro (per un totale di 63 milioni di euro già garantiti dalla Champions League). Una cifra che apre nuovi scenari in chiave mercato ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche sul consolidamento societario.