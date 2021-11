Barzaghi: “Novità dalla Cina per il futuro dell’Inter: potrebbe prendere forza Suning”

Le parole del giornalista sportivo sul futuro del club nerazzurro

Marco Barzaghi , giornalista sportivo, ha annunciato le ultime su Suning , PIF e Inter in un video nel suo canale YouTube : "Si è manifestato un interesse da parte di PIF, per le difficoltà che il fondo Saudita ha riscontrato al Newcastle , a rischio retrocessione. Con la difficoltà di convincere top allenatori e top players. Conte ha preso un'altra decisione".

"Adesso bisogna capire cosa può succedere in Cina. Dove continuano a circolare fake news vergognose: ovvio che la famiglia Zhang faccia le sue valutazioni. Ma attenzione perché potrebbero esserci novità importanti dalla Cina dove si dice che Zhang Jindong sia in corsa per il ministro dell'economia. E questo potrebbe cambiare tutto perché darebbe più potere e più forza alla famiglia Zhang, sicuramente in Cina".