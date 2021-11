Venezia-Inter, Ranocchia: “Mi sono divertito nelle ultime partite, gruppo straordinario”

Il centrale: "Mi sono divertito tantissimo a giocare queste due ultime partite importanti: è una soddisfazione"

Andrea Ranocchia , difensore dell' Inter , ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Venezia di sabato sera (ore 20.45). Il centrale ha parlato del suo momento e di quella squadra con uno sguardo alla sua lunga carriera nerazzurra. Di seguito le sue parole:

"A me non piace fare paragoni con il passato. Il mister al momento ha dimostrato di saper gestire un gruppo di grandi giocatori, mi auguro continui così".

"Innanzitutto non so ancora se giocherò. Il mister sta facendo le sue valutazioni. Io sono sempre pronto, l'importante è che la squadra continui a fare quello che sta facendo".

"Questo è più un problema degli altri che mio. Il modo di approcciare uno sport di squadra credo sia questo: farsi trovare sempre pronto. Poi, se non sono stato schierato vuol dire che non era il mio momento".

"In primis il gruppo che si è formato in questi anni. Abbiamo perso pedine importanti però la società ha lavorato nel migliore modo per rimpiazzarli. È più un fatto di mentalità che di nomi. Siamo sulla strada giusta per non far rimpiangere il passato".