Sacchi su Inter-Shakhtar: “Inzaghi ha sofferto il palleggio di De Zerbi. In Europa serve calcio totale”

L'ex allenatore ha voluto evidenziare delle imperfezioni nerazzurre

Questa l'analisi di Sacchi: "L’Inter ha vinto contro il duro Shakhtar nella ripresa, grazie allo scatenato Dzeko. Nel primo tempo i nerazzurri sono andati alcune volte vicino al gol, ma hanno difettato in determinazione nelle conclusioni. La squadra di Inzaghi ha sofferto il palleggio degli uomini di De Zerbi, oltre alla tecnica e alla velocità dei vari Dodò e Fernando. Il pressing dei nerazzurri non sempre ha avuto l’intensità e la tempistica corretta, ed è un peccato, perché avrebbe aiutato ad attuare più ripartenze, che rimangono sempre il piatto forte della squadra. Raggiunto il 2-0, l’Inter ha risparmiato energie chiudendosi in difesa, gli uomini del bravo De Zerbi hanno colpito un palo e creato alcune situazioni pericolose. Caro Inzaghi, complimenti perché l’Inter sta crescendo, però ricordati che in Champions si vince quasi sempre giocando un calcio totale e offensivo".