UFFICIALE – L’Inter presenta la terza maglia della squadra

Ecco come scenderanno in campo i nerazzurri a Firenze

Come si legge dal comunicato, questa sarà l'undicesima volta che l'Inter vestirà il colore giallo. Anche i pantaloncini e i calzettoni saranno di colore giallo, mentre all’interno del colletto è presente la scritta Milano. Il nuovo kit farà parte dell’ampia iniziativa Move to Zero di Nike, che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Le nuove maglie saranno infatti realizzate per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate.