Figuraccia Viktoria Plzen: eliminato al primo turno in Coppa Ceca da un ex Inter

E' stato un ex calciatore nerazzurro a buttare fuori dalla coppa la formazione ceca

Antonio Siragusano

Tra meno di una settimana l'Inter si giocherà a San Siro contro il Viktoria Plzen il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. Grazie al pareggio guadagnato allo Spotify Camp Nou contro il Barcellona, ai nerazzurri basterà vincere nella gara in programma alle 18.45 contro la formazione ceca per ottenere la qualificazione aritmetica, senza dover attendere il match previsto in serata tra i blaugrana ed il Bayern Monaco.

Nel frattempo, proprio il Viktoria Plzen - che nel girone C non ha ancora collezionato il suo primo punto - è reduce da una figuraccia incassata nella giornata di ieri al primo turno della Mol Cup, vale a dire la Coppa nazionale della Repubblica Ceca. Nel match disputato contro l'Hlucin, club che milita nella terza divisione ceca, è stato sconfitto per 3-2, subendo una tripletta divenuta già storica proprio da un ex Inter, Dominik Smekal.

Il giovane attaccante classe 1998 era infatti transitato nelle giovanili nerazzurre. Prelevato nel gennaio 2014 dall'Olomouc U17, Smekal ha indossato la maglia dell'Inter per due anni e mezzo, prima di essere ceduto all'Ostrava B. L'esterno ceco con la tripletta siglata ieri si è trasformato in un vero e proprio eroe, in una partita che ha suscitato grandi critiche nei confronti del Viktoria Plzen a meno di una settimana all'incrocio di San Siro contro i nerazzurri.