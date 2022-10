C’è l’accordo tra l’agente di Lukaku e l’Inter. Il club riflette su due dati

Il club nerazzurro ha l'accordo con il legale del belga, ma vuole valutare bene in questi mesi il rinnovo del prestito prima di prendere una decisione definitiva

L'attesa è quasi finita: l'Inter sta per riabbracciare Lukaku. A due mesi dall'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, l'attaccante belga è tornato disposizione di Simone Inzaghi. Un rientro importante anche per il suo futuro in nerazzurro.