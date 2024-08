Inter, Thuram difende Correa: esultanza dedicata al Tucu

In quello che con ogni probabilità può essere definito come il momento più duro della carriera di Joaquin Correa, da parte di Marcus Thuram questo pomeriggio è arrivato il gesto più bello. L’attaccante argentino, specialmente nell’ultima amichevole giocata a Monza, era stato preso di mira dai tifosi nerazzurri.

Com’è noto, il Tucu Correa non rientra nei piani dell’Inter che sta aspettando la giusta offerta per liberarsi del suo ingaggio ad un anno dalla scadenza. Allo stesso tempo, però, l’argentino è stato il centravanti più utilizzato da Simone Inzaghi in questo pre-campionato a causa dell’indisponibilità degli altri colleghi del reparto avanzato.

Questo pomeriggio, nell’amichevole contro il Chelsea, da parte di Correa è comunque arrivata una buona reazione, grazie soprattutto all’assist realizzato al gol di Thuram. Il francese, che ha voluto sia ringraziare il partner d’attacco che alleggerire l’aria pesante che si è generata intorno al suo nome negli ultimi giorni, lo ha omaggiato con l’esultanza del ‘ghiaccio nelle vene’ tipica dell’argentino.