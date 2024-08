VIDEO – Cabal da horror: svarione assurdo contro l’Atletico

Dopo essere stato inserito dall’Inter nella rosa degli obiettivi di mercato per la difesa, Juan David Cabal ha subito accettato la corte della Juventus che è riuscita a superare l’offerta nerazzurra anticipando i tempi col Verona.

Il centrale colombiano, però, non si è presentato benissimo nelle prime uscite estive con la maglia bianconera. Nell’ultimo test perso questo pomeriggio dalla formazione di Thiago Motta contro l’Atletico Madrid per 2-0, Cabal ha causato il calcio di rigore per la rete del raddoppio con una giocata difensiva inspiegabile.

Non è stato l’unico errore commesso dall’ex Verona schierato questo pomeriggio nel ruolo di terzino sinistro, visto che nel primo tempo si era perso anche nettamente l’inserimento di Llorente finito a tu per tu con Di Gregorio. Insomma, non una prima grande impressione da parte del nuovo acquisto verso i suo nuovi tifosi.

Questo il video del fallo commesso ai danni di Giuliano Simeone: