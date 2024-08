Tre nuove INDICAZIONI per l’Inter dopo l’amichevole con il Chelsea

Si è chiuso con un buon pareggio in casa del Chelsea il pre-campionato dell’Inter. Quello giocato questo pomeriggio a Stamford Bridge, infatti, è stato l’ultimo test dei nerazzurri prima dell’esordio ufficiale in campionato in programma sabato 17 agosto contro il Genoa a Marassi.

Vittoria solamente sfiorata per la squadra di Simone Inzaghi, passata in vantaggio nel primo tempo grazie al lampo di Thuram che con un bolide ha fulminato a rete Robert Sanchez. Tenuta a galla dai super interventi di Sommer, la formazione nerazzurra è stata raggiunta dalla squadra di Maresca solamente allo scadere con un gol di Ugochukwu.

Come di consueto su Passione Inter, approfondiamo nel dettaglio i temi più importati di Chelsea-Inter con le tre principali indicazioni colte al termine dei 90 minuti.

Iniziamo dal grande protagonista del match, Marcus Thuram. Dopo la versione spenta di Monza, limitata dai carichi di lavoro svolti alla sua prima settimana dal rientro ad Appiano Gentile, il francese ha mostrato un passo diverso nel pomeriggio di Londra. Una condizione in netta crescita che lascia ben sperare in vista de Genova: aspettando di vedere all’opera Lautaro Martinez, il suo gemello del gol lancia segnali incoraggianti.

Dopo le critiche ricevute per la prestazione con l’Al-Ittihad, la difesa di Inzaghi si è subito riscattata. Nonostante il baricentro piuttosto basso dei nerazzurri, in una partita dai ritmi non elevatissimi, la retroguardia composta da Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto ha svolto un buon lavoro. Aspettando di ritrovare al meglio Pavard e Bastoni, i tre centrali hanno ben figurato quest’oggi, trascinati ancora una volta dal difensore sicuramente più in forma di tutto il reparto e autore della galoppata che ha dato il via al gol di Thuram: Bisseck.

Rimandando i giudizi sul centrocampo alla sfida di sabato al Ferraris, chiudiamo l’analisi con una nota di merito a Yann Sommer. Il portiere svizzero ha mostrato la sua migliore versione, ribadendo in suo favore le gerarchie tra i pali nerazzurri almeno per un’altra stagione. Interventi superlativi a chiudere lo specchio agli attaccanti del Chelsea, per buona pace del neo arrivato Josep Martinez che dovrà aspettare con calma la sua opportunità.