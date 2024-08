Chelsea-Inter, Inzaghi: “Gambe più leggere, mi è piaciuta una cosa”

Raggiunta solamente all’ultimo secondo dal pareggio di Ugochukwu, l’Inter ha sfiorato la vittoria sul campo del Chelsea trascinata da un ottimo Marcus Thuram. Una prestazione nettamente superiore per la squadra di Inzaghi rispetto a quello dello scorso mercoledì contro l’Al-Ittihad, sia sul piano del gioco che sotto l’aspetto fisico.

Al termine dell’incontro il tecnico dell’Inter ha commentato la gara dei suoi: “Non ero preoccupato dopo Monza, è normale in piena preparazione avere un problema con le prestazioni. Oggi di sicuro abbiamo fatto una buona gara, le gambe erano più leggere rispetto a qualche giorno fa e questo ci ha permesso di giocare di più insieme, mantenendo maggiormente le giuste distanze e gli equilibri”.

Ai microfoni di gazzetta.it, Inzaghi si è detto pronto in vista del via al campionato: “Abbiamo sofferto quando serviva, ma mi è piaciuto il fatto che siamo stati sempre pronti davanti a dare fastidio al Chelsea. Queste partite sono tutte tappe di avvicinamento a sabato, ci attende una sfida molto difficile. La squadra di Gilardino è in buona forma e l’ambiente ha grande entusiasmo”.