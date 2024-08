Oaktree ha deciso: è corsa a due per il nuovo difensore dell’Inter

Mancano solamente 18 giorni al termine del calciomercato e l’Inter non ha ancora concluso la propria ricerca per un nuovo difensore centrale. Il club nerazzurro ha intenzione di aggiungere un vice Bastoni all’interno dell’organico, ma non ha sino a questo momento affondato il colpo.

L’identikit sembra comunque essere piuttosto chiaro sulla base delle linee guida dettate da Oaktree: il nuovo difensore, oltre ad essere di piede mancino, dovrà innanzitutto rispettare i limiti anagrafici imposti dal fondo americano.

Tra i giovani talenti per la difesa, come scritto dal Corriere dello Sport, sono due in questo momento i candidati più forti per la difesa dell’Inter: Yarek Gasiorowski e Nathan Zezé. Entrambi, però, hanno una valutazione esorbitante: per lo spagnolo il Valencia vorrebbe alzare la clausola sui 45 milioni di euro, mentre per il francese la richiesta del Nantes ammonta a 30 milioni.