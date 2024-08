Rinnovo Lautaro, ecco l’annuncio: come sta verso Genoa-Inter

Finalmente ci siamo, entro poche ore è atteso il rinnovo ufficiale di Lautaro Martinez con l’Inter. Dopo l’intesa totale trovata tra l’entourage del capitano nerazzurro e il club, entro Ferragosto arriverà la firma dell’attaccante argentino fino al giugno 2029: ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, poi, anche nella giornata di ieri è proseguito il suo lavoro in campo. In virtù dei pochi allenamenti nelle gambe Lautaro non è partito insieme alla squadra per Londra, ma è rimasto ad Appiano Gentile dove ieri mattina ha svolto una sessione personalizzata per migliorare la propria condizione fisica.

L’obiettivo è quello di esserci sabato pomeriggio per Genoa-Inter, nonostante le zero amichevoli disputate in questo pre-campionato. Pare che l’argentino abbia già dato ampia disponibilità a Simone Inzaghi per rimanere in campo 90 minuti, anche se l’ipotesi più probabile è quella di una staffetta tra Lautaro e Taremi, atteso al rientro in gruppo entro pochi giorni.