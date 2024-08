Infortunio Bastoni, le ultime sulle sue condizioni verso Genoa-Inter

Hanno generato parecchia apprensione ieri pomeriggio le condizioni di Alessandro Bastoni in casa Inter. Il centrale nerazzurro, infatti, è rimasto in panchina senza mai scaldarsi per tutta la durata dell’amichevole di Londra contro il Chelsea finita sul risultato di parità.

Una scelta conservativa adottata da Simone Inzaghi con delle ragioni ben precise: Bastoni aveva infatti riportato un lieve affaticamento muscolare, da qui la decisione di non rischiare il suo impiego per motivi precauzionali.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la sua presenza non dovrebbe comunque essere a rischio per l’esordio di Genova di sabato 17 agosto. Lo staff medico interista continuerà comunque a monitorare le sue condizioni durante la settimana.