Due cessioni imminenti e tre esuberi: il punto sulle uscite dell’Inter

Mancano meno di tre settimane alla chiusura del calciomercato in Italia e in casa Inter rimangono ancora diversi casi aperti da risolvere. Tra questi, spicca su tutti il nome di Joaquin Correa che ieri per la prima volta ha trasmesso segnali incoraggianti nell’amichevole con il Chelsea. Dell’argentino, ad esempio, è stato l’assist per la splendida rete di Marcus Thuram.

Il Tucu non ha al momento ricevuto proposte concrete, nonostante non rientri più nei piani futuri del club nerazzurro. Situazione analoga per Eddie Salcedo, sceso in campo per qualche minuto nella ripresa di Stamford Bridge. L’Inter, però, è convinta che entro pochi giorni qualcosa possa muoversi per entrambi gli attaccanti.

Situazione ancor più particolare quella che riguarda invece Martin Satriano. Come ricordato da Tuttosport, l’uruguaiano ha rifiutato il trasferimento da 6 milioni di euro al Brest perché non convinto dal ritorno in Francia. L’attaccante preferirebbe il campionato spagnolo, dove al momento non sono pervenute offerte ufficiali né dal Leganes né dal Valladolid.

Diverso è il caso di Filip Stankovic e Alessandro Fontanarosa. Il portiere sta per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Venezia, con l’Inter che manterrebbe il 50% del cartellino. Per quanto riguarda il difensore, invece, a giorni è previsto il passaggio in prestito secco alla Reggiana.