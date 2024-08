Serie A, la probabile formazione dell’Inter contro il Genoa

E’ ufficialmente scattato il countdown in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. Ad aprire le danze, alle 18.30 di sabato 17 agosto, saranno ben due gare: Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Come da tradizione, dunque, i Campioni d’Italia scenderanno subito in campo per mostrare ai propri tifosi il tricolore.

Una data cerchiata in rosso ad Appiano Gentile, alla quale Simone Inzaghi vorrà arrivare al meglio della condizioni. Il tecnico piacentino, però, sta incontrando non pochi ostacoli sulla sua strada. Dopo l’infortunio di Taremi, tra i migliori di questo pre-campionato, nelle scorse ore si sono fermati anche Zielinski ed Arnautovic.

In questo momento, escludendo Correa che non rientra nel progetto tecnico nerazzurro, l’unico attaccante di ruolo a disposizione è Marcus Thuram. Il francese per fortuna di Inzaghi ha anticipato di due giorni il suo rientro ad Appiano, ma è ancora comprensibilmente indietro rispetto ai compagni. Discorso analogo per Lautaro Martinez che ha deciso di tagliare le proprie vacanze e che domani dovrebbe tornare ad allenarsi.

Ad ogni modo, a meno di due settimane dall’esordio nel nuovo campionato, la situazione specialmente in avanti appare critica. Ad oggi, ipotizzando la presenza di Lautaro solamente dalla panchina per la sfida di Marassi, la probabile formazione dell’Inter contro il Genoa potrebbe presentare l’avanzamento di Mkhitaryan alle spalle di Thuram:

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Mkhitaryan, Thuram. All. S. Inzaghi