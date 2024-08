Chi è il nuovo GIOIELLO argentino arrivato gratis all’Inter

Lo scorso venerdì 9 agosto, lontana dai riflettori, l’Inter ha ufficialmente depositato il contratto di un giovanissimo talento prelevato a costo zero. Il club nerazzurro ha infatti chiuso l’accordo per l’arrivo di Thiago Romano, sbarcato gratis a Milano dopo la scadenza del contratto con il Panathinaikos.

Thiago Romano Inter

Dopo averlo seguito con grande attenzione, l’Inter non si è lasciata sfuggire l’opportunità di prendere d’assalto Thiago Romano e strapparlo alla concorrenza. Il classe 2006 dimostra la grande attenzione riservata dal club nerazzurro nei confronti dei giovani talenti, ancor più accentuata con il passaggio di proprietà nelle mani di Oaktree. Il talentuoso esterno verrà inizialmente aggregato alla formazione Primavera dei nerazzurri allenata da Andrea Zanchetta.

Thiago Romano Transfermarkt

Prelevato dall’Under 19 del Panathinaikos, Thiago Romano non è riuscito ad esordire con la prima squadra greca, nonostante gli ottimi numeri a livello giovanile. Con l’Inter ha siglato un contratto da cinque anni con scadenza nel giugno 2029. Per quanto riguarda invece il suo cartellino, su Transfermarkt non è stata ancora assegnata una valutazione precisa.

Carriera Thiago Romano

Nato a Buenos Aires il 23 giugno 2006, Thiago Romano è in realtà cresciuto quasi interamente in Grecia. L’esterno, infatti, è andato a vivere a Creta all’età di due anni per via del trasferimento del padre in prima divisione greca con la maglia dell’Ergotelis. Una volta chiusa la carriera battendosi nelle serie inferiori, il padre Diego è entrato a far parte degli scout del Panathinaikos, club in cui Thiago ha affrontato tutta la trafila delle giovanili sino alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.

Una carriera sin qui brevissima considerata la giovane età, ma fatta di ottimi numeri: il nuovo acquisto dell’Inter, ad esempio, nell’ultima stagione ha collezionato 9 gol e 5 assist su 22 presenze. Thiago Romano è già entrato nel giro della Nazionale Argentina, con cui per cinque volte ha vestito la maglia della formazione U20.

Thiago Romano skills e caratteristiche

Alto 180 centimetri, Thiago Romano è un esterno mancino che preferisce giocare sulla destra a piede invertito. Attaccante rapido e veloce, dalle movenze eleganti che tengono incollati gli appassionati alle sue giocate. Per quanto visto nel campionato greco U19, in un livello dunque non proprio esaltante, è un calciatore capace di generare da solo superiorità grazie alle capacità letali nell’uno contro uno.

Come tanti altri esterni di piede mancino e dotati di grande tecnica, cerca spesso di sterzare verso sinistra partendo dalla destra, così da potersi creare i giusti presupposti per liberare il tiro. Una tecnica di calcio, la sua, che ricorda incredibilmente quella utilizzata dall’ex atalantino Maxi Moralez, chiamato El Frasquito proprio per il suono emesso dal pallone una volta liberato dal suo destro, simile a quello prodotto dallo stappo di un barattolo.