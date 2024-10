Inter-Tim, accordo UFFICIALE: cambia il nome del centro sportivo

A partire da oggi, Tim è entrato a far parte ufficialmente della grande famiglia nerazzurra. L’azienda italiana, leader nel settore delle telecomunicazioni, è diventata infatti Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner dell’Inter.

Una partnership biennale di grande prestigio per il club nerazzurro che prevede innanzitutto la presenza del marchio TIM sui pantaloncini della prima squadra Femminile. Inoltre, TIM darà il suo nome per i prossimi due anni all’Inter Youth Center, vale a dire il centro sportivo che comprende il college dove alloggiano i giovani nerazzurri e gli uffici del settore giovanile.

Questo il comunicato dell’Inter: “TIM e FC Internazionale Milano annunciano di aver siglato una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Official Partner di Inter Women e Official Telco Partner del Club. La collaborazione vedrà inoltre la realizzazione di una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo nerazzurro”.