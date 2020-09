Toldo elogia Handanovic: “Grandissimo portiere e uomo di grande spessore: Handanovic è un esempio per tutti”

Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Libero nel giorno di Olanda-Italia per ricordare le emozioni della semifinale degli Europei 2000. Una partita entrata nella storia con gli olandesi che sbagliarono 5 rigori sui 6 calciati.

Tra i tanti temi affrontati Toldo ha parlato anche di Samir Handanovic: “Ci somigliamo anche un po’ fisicamente oltre che per caratteristiche. Sono passati diversi anni da quando giocavo io, non amo fare paragoni ma Samir ha dimostrato di essere un grandissimo portiere oltre che un uomo di grande spessore. Affidabile, serio e concreto: un punto di riferimento in campo e fuori, mi piace molto. Gli auguro di vincere trofei importanti in nerazzurro”.

