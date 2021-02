Inter, Top 10 dei migliori under 21 italiani: ben 4 nerazzurri in classifica

Il calcio italiano necessita un rinnovamento di un certo spessore per rilanciarsi a livello internazionale. Fortunatamente l’attuale generazione ha dato la luce a numerosi giovani talenti che sembrano avere la scintilla giusta per dare via ad un nuovo ciclo vincente. Transfermarkt ha stilato la top 10 dei migliori talenti italiani in circolazione in base al loro valore stimato: ben 4 sono di proprietà dell’Inter. Si tratta di Alessandro Bastoni, Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo e Sebastiano Esposito. Il futuro è in buone mani

