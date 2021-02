L’Inter sorride: il pareggio della Sampdoria fa scattare il riscatto di Candreva

Buone notizie per le casse dell’Inter per cui, come tutti in tempi di Covid, ogni entrata di denaro può essere importante. La Sampdoria ha infatti pareggiato 1 a 1 con il Benevento, con goal tra l’altro di un ex nerazzurro Keita Balde. Con questo punto però i doriani saranno obbligati a versare nelle casse dell’Inter 2,5 milioni di euro.

Si tratta dell’importo dovuto per il riscatto di Antonio Candreva. Per fare scattate l’obbligo del riscatto dell’esterno infatti, la Sampdoria doveva fare almeno un punto in campionato dal mese di febbraio in avanti. Missione compiuta e riscatto da adempiere. Candreva diventerà quindi a tutti gli effetti un giocatore blucerchiato, all’Inter invece un ingaggio in meno da pagare e 2,5 milioni nelle casse.

