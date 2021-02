TS – Verso Juventus-Inter, tentazione Eriksen mezzala. LuLa in avanti, Hakimi a destra

Non sarà semplice riuscire a rimontare in casa della Juventus l’1-2 dell’andata, ma Antonio Conte e la sua Inter hanno la piena consapevolezza di poterci provare alla luce del recente stato di forma mostrato in campo. Anche lo scorso martedì, infatti, la formazione nerazzurra difficilmente avrebbe perso contro quella bianconera se non fosse stato per i due errori individuali – commessi prima da Ashley Young e poi dalla collaborazione tra Handanovic e Bastoni – che hanno consentito a Cristiano Ronaldo di siglare una doppietta, ribaltando la rete di Lautaro Martinez. In vista del ritorno di martedì 9 febbraio, l’allenatore interista dovrà fare però a meno di due calciatori importanti.

Se all’andata l’Inter aveva rinunciato per squalifica a Lukaku e Hakimi, tra due giorni saranno Vidal e Sanchez a dover scontare la sanzione del giudice sportivo dopo i gialli rimediati nell’andata di Coppa Italia. Per quanto riguarda le ultime di formazione, invece, secondo Tuttosport prende quota l’idea di Christian Eriksen come mezzala al posto del cileno, anche se è apertissimo il ballottaggio con Gagliardini. Altro dubbio a sinistra tra Ashley Young e Perisic, con l’inserimento di Lautaro dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku, per il resto il tecnico leccese riconfermerà in blocco gli stessi interpreti protagonisti del convincente successo di venerdì sera sulla Fiorentina.

