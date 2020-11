Inter-Torino, Vagnati elogia Belotti (DAZN): “Passione ed umiltà: ce lo teniamo stretto anche per il post-carriera”

La sfida tra Inter e Torino sarà una delle gare delle 15.00 dell’ottava giornata di Serie A. Una sfida dai diversi ex e che va vissuta fino alla fine. In occasone della gara, il dirigente del Torino Davide Vagnati ha parlato a DAZN di come arriva la squadra alla sfida e ha analizzato il rendimento di Andrea Belotti, capitano granata. Queste le sue parole: “Quando sono arrivato a Torino ho detto che finché Andrea ne avrà voglia, spero che rimanga in maglia granata. Adesso che l’ho conosciuto, capendo umiltà e sacrificio nel lavoro di tutti i giorni, penso che potrebbe rimanere qui anche dopo che avrà finito di giocare. Persone così sono da tenere strette anche fuori dal campo da calcio“.

