Inter-Torino, Gagliardini (DAZN): “Senza Brozovic? Sappiamo adattarci, non cambia nulla”

Inter-Torino si giocherà a San Siro alle ore 15.00, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. In vista del match, Roberto Gagliardini ha parlato nel pre-partita della sfida analizzando la gara e come ci arrivano i nerazzurri dopo la sosta per le nazionali.

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Brozovic? Non penso che ci sia un giocatore che influenzi il modo di giocare, giochiamo sempre alla stessa maniera. A prescindere dai compagni ci sappiamo adattare alle varie situazioni”.

