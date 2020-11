Inter-Torino, Verdi (DAZN): “Tanta pressione su di me, cerco di dare il massimo. So che staff e compagni…”

Dopo la sosta per le nazionali si ritorna in campo per la Serie A, giunta alla sua ottava giornata. Nel pre-partita della gara contro l’Inter, il calciatore del Torino Simone Verdi ha parlato a DAZN del match, analizzando la gara contro la squadra di Antonio Conte in programma alle ore 15.00 a San Siro. Ecco le sue parole: “La pressione è alta, sappiamo che la società ha fatto uno sforzo per portarmi qui. So cosa staff e compagni pensano di me, questa è la cosa più importante per quanto mi riguarda. Do il meglio di me partendo largo in un 4-3-3 ma anche in queste posizioni come sulla trequarti cerco di dare sempre il massimo“.

