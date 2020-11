Inter-Torino, Sensi neanche in panchina: confermate le sensazioni della vigilia

Stefano Sensi non c’è: la notizia è questa, ma non è che rappresenti una novità. Anzi, che il centrocampista italiano dell’Inter potesse essere escluso dalla gara di questo pomeriggio – inizio ore 15 – contro il Torino era nell’aria sin da stamani, dopo che nelle scorse ore una sua eventuale convocazione per la partita dell’ottava giornata era sempre stata dipinta, comunque, come un obiettivo cui anelare e non come una certezza.

La conferma, quindi, è arrivata direttamente dal sito ufficiale dell’Inter, che – nell’annunciare le formazioni ufficiali di Inter-Torino – non ha indicato il nome di Sensi nemmeno tra quelli dei calciatori a disposizione di Antonio Conte in panchina. Il rientro del centrocampista – dall’inizio della sua esperienza nerazzurra funestato da continui problemi fisici – è dunque ulteriormente rimandato. E i nerazzurri – posto che anche un rientro col Real, a oggi, pare difficile – sperano almeno nel ‘rientro dell’ex’: domenica prossima, contro il Sassuolo.

