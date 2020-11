Inter-Torino, Gagliardini (Inter TV): “Sarà una partita dura. Ci aspetta un filotto di partite, servirà l’apporto di tutti”

Riparte da San Siro la rimonta dell’Inter in campionato dopo un inizio di stagione particolarmente sfortunato sotto il profilo dei risultati ottenuti. A tre giorni dalla sfida contro il Real Madrid che potrebbe riaprire il discorso qualificazione in Champions League, la squadra di Antonio Conte dovrà prima vedersela contro il Torino di Marco Giampaolo. Un avversario che, come dimostrano le 4 sconfitte rimediate in 7 partite, non ha avuto un inizio brillante in Serie A, ma che sta comunque mettendo in campo una valida proposta di gioco da non sottovalutare.

All’arrivo allo stadio delle due formazioni, Roberto Gagliardini si è fermato ai microfoni di Inter TV per presentare il match. Queste le sue parole: “Il Torino ha sicuramente raccolto meno rispetto a quanto meritato fin qui. Sarà una partita dura, dovremo entrare in campo decisi per prendere i 3 punti. Turnover? Sappiamo che ci aspettiamo 10 partite da qui a Natale, toccherà a tutti per impegnare la squadra a vincere le partite”.

