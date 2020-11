Inter-Torino, le formazioni ufficiali: la scelta su Hakimi. D’Ambrosio titolare

In un lungo ciclo che vedrà l’Inter protagonista sia in campionato che in Champions League in match delicati e in alcuni casi anche decisivi, il primo ostacolo sulla strada della formazione di Antonio Conte è il Torino di Marco Giampaolo. A causa dell’assenza del tecnico granata causa coronavirus, sulla panchina del Toro questo pomeriggio siederà il suo vice Francesco Conti. Una gara che si preannuncia ricca di spettacolo anche grazie alla presenza dei grandi bomber Romelu Lukaku e Andrea Belotti, reduci da un ottimo momento di forma con le rispettive nazionali. Prima di tutto, però, andiamo a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Torino:

INTER-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 37 Skriniar, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 51 Wieser.

Allenatore: Antonio Conte.

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 3 Bremer, 4 Lyanco, 33 Nkoulou; 17 Singo, 23 Meité, 88 Rincon, 77 Linetty, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti.

A disposizione: 25 Rosati, 32 Milinkovic-Savic, 5 Izzo, 6 Segre, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 20 Edera, 22 Millico, 26 Bonazzoli, 29 Murru, 96 Kryeziu, 99 Buongiorno.

Allenatore: Francesco Conti.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<