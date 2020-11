Inter-Torino, clamoroso poco prima del fischio d’inizio: Belotti fuori per problema fisico, gioca Zaza

L’avevamo scritto, che la conta degli assenti in vista di Inter–Torino si sarebbe arrestata solo con il calcio d’inizio di Inter-Torino: Covid o no, le indisponibilità si sono fatte registrare sino a cinque minuti dall’inizio della partita. La notizia, il lancio flash dell’ultim’ora, è questo: Andrea Belotti non prenderà parte alla gara. L’attaccante del Torino ha accusato un problema fisico nei minuti del riscaldamento e dovrà lasciare il proprio posto a Simone Zaza.

La notizia ha raggiunto la sfera della comunicazione intorno alle 14.53, pochissimi minuti prima dell’inizio della sfida tra nerazzurri e granata. Tra l’altro, la squadra di Marco Giampaolo – anch’egli assente causa Covid – arrivava alla trasferta di Milano con già quattro defezioni (tutte per Covid), e anche l’Inter dovrà confrontarsi con le proprie assenze (su tutte, quella di Brozovic).

