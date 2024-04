Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Torino, gara nella quale ha siglato una doppietta. Queste le sue parole:

FIGLI – “I miei bambini mi chiedono sempre quando possono scendere in campo. Oggi è stata una bella giornata. Seguono i sempre i cori della Curva”.

DOPPIETTA – “Sono contento, non mi aspettavo di fare 2 gol. Giocare in uno stadio così, segnare e poi continuare a festeggiare è merito nostro”.

RIGORI – “Ci vuole concentrazione, perché non voglio sbagliare e voglio farne ancora di più. Il segreto è lavorare e crederci”.

LAUTARO – “Volevo tirasse Lautaro, perché mi farebbe piacere che fosse il miglior attaccante del campionato. Lui mi ha detto ‘no no, tiri tu’. Che siamo un grande gruppo non si vede solo in campo, ma anche fuori”.

MILAN – “Lacrime dopo il derby? Ho già spiegato. Oggi è una giornata bellissima e non voglio parlare dell’altra parte di Milano. Oggi mi diverto. Non voglio fare casino, voglio essere sereno. Per tutto il rispetto che hanno fatto loro, io non faccio queste cose”.

INSTAGRAM – “La diretta Instagram è stata spontanea. Un bel gesto del presidente, che è entrato con noi. Ci è stato sempre vicino e abbiamo un bellissimo clima e si vede”.

INTER – “Per me l’Inter è tutto. Viene prima di tutto, perché hanno alzato il mio lavoro e quello che avevo dentro. Io faccio tutto per loro”.