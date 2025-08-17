Allarme in Inter-Torino: subito una DOPPIA assenza UFFICIALE

Dopo l’ultimo test contro l’Olympiacos, Chivu e la sua squadra devono ora pensare solo all’esordio in Serie A, in programma lunedì 25 agosto alle 20.45. Inter-Torino sarà il primo testi in campionato per i nerazzurri, che però dovranno subito fare i conti con due assenze pesanti.

Infatti, sia Calhanoglu, sia Pio Esposito, saranno squalificati nella prima giornata, essendo stati ammoniti entrambi, da diffidati, nell’ultima gara della scorsa stagione. L’attaccante ha ricevuto la sanzione nel ritorno della finale play-off di Serie B, mentre il centrocampista ha rimediato un giallo nella gara contro il Como.

La scelta di Chivu di non farlo partire titolare contro l’Olympiacos e farlo subentrare solo da mezz’ala, potrebbe essere vista proprio nell’ottica di trovare un suo sostituto nella gara contro il Torino. Asllani, infatti, sembra in partenza e ormai fuori dai piani.