17 Agosto 2025

Allarme in Inter-Torino: subito una DOPPIA assenza UFFICIALE

Salteranno la prima giornata

Cristian Chivu dopo Inter-Urawa Red Diamonds

Dopo l’ultimo test contro l’Olympiacos, Chivu e la sua squadra devono ora pensare solo all’esordio in Serie A, in programma lunedì 25 agosto alle 20.45. Inter-Torino sarà il primo testi in campionato per i nerazzurri, che però dovranno subito fare i conti con due assenze pesanti.

Infatti, sia Calhanoglu, sia Pio Esposito, saranno squalificati nella prima giornata, essendo stati ammoniti entrambi, da diffidati, nell’ultima gara della scorsa stagione. L’attaccante ha ricevuto la sanzione nel ritorno della finale play-off di Serie B, mentre il centrocampista ha rimediato un giallo nella gara contro il Como.

La scelta di Chivu di non farlo partire titolare contro l’Olympiacos e farlo subentrare solo da mezz’ala, potrebbe essere vista proprio nell’ottica di trovare un suo sostituto nella gara contro il Torino. Asllani, infatti, sembra in partenza e ormai fuori dai piani.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.