Inter-Torino, Inzaghi ascolta Deschamps: “Ballottaggio vinto”

L’Inter cambierà ancora, anche contro il Torino. Questa è la via imboccata da Inzaghi in questa stagione per riuscire ad affrontare al massimo tutti gli impegni. A San Siro, nella 7a giornata di Serie A, ci dovrebbero essere, pertanto, 7 novità in campo tra i nerazzurri.

Il tecnico scioglierà alcuni dubbi solo nella giornata di oggi, ma alcune indicazioni sono chiare. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, su un ballottaggio ci sono pochi dubbi: Bisseck ha superato Pavard e partirà titolare.

Ancora panchina in Serie A, dunque, per il francese, con Inzaghi che sembra dare quasi ragione alle parole di Didier Deschamps, ct della Francia, che ha motivato la mancata convocazione del difensore affermando che nell’Inter non gioca sempre.