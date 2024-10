Thuram a caccia di gol: Inzaghi gli cambia il RUOLO nell’Inter

Le sfide contro Udinese e Stella Rossa hanno restituito a Inzaghi le certezze sul proprio attacco: Taremi ha trovato la sua rete in maglia Inter, mentre Arnautovic e Lautaro Martinez sono tornati al gol (quest’ultimo ne ha segnati 3). All’appello manca solo Thuram, a secco da 30 agosto.

La sfida contro il Torino sarà la sua occasione. Non che il francese, in panchina in Champions League, non abbia dato il suo contributo a Udine. Ma è chiaro come in questa stagione Inzaghi gli chieda qualcosa in più a livello realizzativo. Un ruolo più da bomber.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come un Thuram più incisivo a livello realizzativo sarebbe proprio una richiesta specifica del tecnico, che avrebbe cambiato anche i movimenti dell’attaccante nerazzurro. come ammesso dallo stesso giocatore.

Inzaghi, allora, lo starebbe avvicinando alla porta, chiedendogli di entrare di più in area avversaria, per trovare la conclusione vincente. Nelle prime giornate si è visto: 4 gol tra Genoa e Atalanta, poi qualche passaggio a vuoto. Ma ora che anche il suo partner, Lautaro Martinez, sta ritrovando la condizione migliore, Thuram può riprendere più facilmente il suo percorso da bomber.